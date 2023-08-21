全台最大智能連鎖飯店集團敦謙國際集團旗下品牌「CHECK inn雀客旅館」插旗日本，開在大阪的「雀客旅館大阪新今宮」即日起開始試營運，旅客平日入住「雀躍雙床房」、不含早餐台幣1,300元起，入住最大房型「雀客經典雙人房」，平日只台幣1,800元。標榜房內空間可攤開平放29吋行李箱，滿足台灣客赴日本「報復性購物」的血拼欲望。

敦謙國際集團品牌總監莊正均表示，「雀客旅館 大阪新今宮」年度平均住宿率可望來到6成5，雙人房預估售價在平日日幣7,200日圓、約台幣1,600元，假日日幣10,500日圓、約台幣2,300元。看好疫後觀光產業復甦，下半年將於「東京上野」開設海外第二館。

「雀客旅館大阪新今宮」位在地鐵與JR交會的要地，交通便捷，由關西國際機場搭乘南海電鐵特急Rapi:t 50分鐘左右可抵達。優越的地理位置，步行7分鐘即可抵達通天閣和新世界商圈，無論是探索當地的名勝風情，或是品味特色美食，都是絕佳的出發點。

「雀客旅館大阪新今宮」有劃45間客房，並有「雀躍雙床房」、「雀客經典雙人房」，以以及「雀客經典雙床房」三種房型，強調精準規劃房內空間，滿足旅客輕鬆休憩的需求。

敦謙國際集團品牌總監莊正均表示，「雀客旅館大阪新今宮」維持聰明便捷、在地化體驗的品牌精神，在地點一貫倡導交通與觀光便利性為考量。服務人員能以流利中、英、日文溝通，為訪日的台灣旅客提供親切熱情的住宿服務。即日起可在各OTA訂房平台預房。

截至2023年7月旗下於台灣共營運8個旅館品牌、52 間旅館，房間總數近4,000 間，目前是全台最大連鎖智能飯店集團。透過智慧科技力量，為旅客帶來便利的個人化服務，重新定義旅行的方式。