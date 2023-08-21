天后CoCo李玟生前曾抗議《中國好聲音》賽制不公，並因此遭製作單位惡整霸凌，事件發酵至今也引起群情激憤。事後有網友翻出「樂壇天王」陳奕迅爆料的節目黑幕，透露部分選手不但享有二次演唱機會，導師還被導演要求「按一下」（晉級）。此外，第2季選手梁曉珺19日也拍影片大爆節目有所謂的「轉腚費」，只要付錢就可以晉級，也讓網友質疑《好聲音》到底埋沒了多少人才？其中，討論度最高的不外乎就是在今年登上中國最高藝術殿堂「國家大劇院」演唱的「美聲男歌手」周深。

周深雖然曾在《好聲音》第3季盲選時讓4位導師為他轉身，也因為「金曲歌后」那英一句「把你打造成男性的齊豫」而加入了那英戰隊，然而周深下一次上台與對手李維合唱《貝加爾湖畔》後，卻遭到自己的導師那英淘汰，她更直接在節目上直言：「對不起周深，我喜歡李維」，讓許多觀眾忿忿不平。

不過即便遭到淘汰，周深還是憑藉好歌喉成為人氣學員，且近年來眾多中國戲劇節目也能聽見他演唱的主題曲，央視春晚、中秋晚會也都會找他演出，還被大陸網友大讚是「專業修音響的」。此外，他今年更登上中國最高藝術殿堂「國家大劇院」，在《追尋·不忘初心——新時代經典作品音樂會》上演唱《燈火裡的中國》。相反的，那英當晚選擇的李維，現在早已消失在演藝圈。

如今隨著李玟錄音檔流出，也逐漸喚醒眾人對《好聲音》黑箱作業的記憶，除了那英淘汰周深的爭議之外，癌逝歌手姚貝娜的落敗，也讓網友怒嗆那英根本是節目組幫凶之一。據悉，姚貝娜2013年參加《好聲音》時，以〈也許明天〉獲得4位導師的轉身，還當場選了那英作為導師。

然而，當各界都預測姚貝娜會是該年的《好聲音》冠軍時，那英卻在比賽前幾天突然幫姚貝娜換歌，還幫「不擅長英文歌」的姚貝娜挑了一首難度超高的〈All By Myself〉，讓她的弱點暴露無遺。當晚，姚貝娜落敗淚崩走下舞台時，也被許多觀眾發現她「狠狠甩開那英的手」。有網友事後懷疑，可能是那英想簽下姚貝娜被拒，才會用這種手段報復。而姚貝娜也不幸在2015年因癌症復發病逝，享年33歲。