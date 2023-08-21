明天22日是七夕情人節，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享被告白就秒脫單的前4名星座，依序是天秤座、處女座、獅子座、雙子座，其中第1名的天秤座近期好運倍增，能收到讓人心動的告白，對方會以甜蜜浪漫的方式表達情感，使他們心跳加速。

▍第4名：雙子座

8月17日天鵝座流星雨極大期，讓雙子座遇見心儀對象。流星劃過夜空，對方突然告白，使他們驚訝又開心，在浪漫的氛圍中，彼此分享感情心靈更加靠近，那一刻雙方眼神交會，彷彿整個宇宙只剩下彼此，而告白迎來脫單的幸福，讓他們感受愛意溫暖心房，並且更加珍惜這份情感。夜空下，彼此的心像流星一樣閃耀，共同譜寫愛情的美妙旋律。

▍第3名：獅子座

8月18日的水星合月，獅子座的魅力和自信大增，能吸引到暗戀他們已久的人，並且鼓起勇氣表白。在清幽的夜晚，雙方敞開心房坦誠交流內心情感，對方的告白如甜蜜的旋律，在心中迴響，這份特別的情感讓他們感到自豪和滿足，彼此連結將更加堅固，愛的種子在月光下生根發芽，攜手踏上幸福之路，這個夜晚將成為愛情故事的起點，讓他們的心為愛情充滿喜悅。

▍第2名：處女座

8月19日的火星合月，處女座的情感和勇氣達到巔峰，心儀對象將鼓起勇氣向他們表達內心愛意，使他們感受到愛情溫暖。那一刻他們極度興奮，勇氣與喜悅交織成最美的旋律，彼此的對話充滿親近和共鳴，同時也更加緊密，深深感受到對方對處女的珍惜，這段特別的告白在雙方心中留下感動和幸福。未來將充滿美好的時光，並成為愛情故事中最美的章節。

▍第1名：天秤座

8月22日的金星木星呈現90度相位，天秤座的美好和好運倍增，能收到讓人心動的告白，對方以甜蜜浪漫的方式表達情感，使他們心跳不由自主地加速，這份愛意像春風般溫暖，彷彿漫步在花海中。對話中的每個字句都充滿愛的味道，彼此之間的默契增添了不少共鳴。對方眼神中閃爍著真摯的情感，讓他們感受到自己的特別，這份緣分如此美妙，如同童話故事般的瞬間，將成為雙方愛情冒險的起點。