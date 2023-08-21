凱基銀行推動「防詐點線面」，點為前線分行臨櫃行員主動關懷客戶提高警覺阻詐；線為全行主動進入社區、學校、公司團體，推廣反詐騙宣導志工活動，建立民眾防詐正確觀念，降低金融詐騙案件之發生；面為建置盜刷預防系統，導入雙AI偵測系統提前防堵境外盜刷交易，從各面向有效防堵詐騙，今年上半年成功阻詐及防盜刷金額逾新臺幣7千萬元，盡力守護民眾財產。

凱基銀行為建立民眾識詐及防騙之意識觀念，進而擴大成為全民防詐騙，自2021年起便推廣《守護您的財富安全》反詐騙宣導志工活動，於每年年初舉辦內部教育訓練，邀請市刑警大隊具豐富防詐經驗的警官擔任講師，協助同仁了解最新金融詐騙態樣及如何有效預防詐騙，完訓後的同仁可擔任反詐騙宣導志工，深入社區、學校及公司行號進行防詐宣導，協助建立民眾正確觀念，降低金融詐騙案件之發生。

凱基銀行自2021年9月至今年上半年，已辦理反詐騙宣導場次逾670場，參與防詐講座超過12000人。此外，凱基銀行今年亦參與「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，分別於基隆市、苗栗縣、彰化縣、台南市、台東縣，與當地警察機關合作，針對社區鄰里及學校機關進行反詐騙教育宣導，分享如「社群投資詐欺」、「解除分期付款」、「一頁式廣告詐騙」、「點數詐騙」等詐欺手法，協助各年齡層的民眾了解目前詐騙手法的態樣，進而達到防範詐騙的具體成效。

除了透過防詐宣導教育，協助民眾建立防詐觀念之外，凱基銀行第一線同仁亦全力防堵金融詐騙發生，全台各分行行員落實臨櫃關懷，遇到異常態樣業務申辦即時通報，藉由警民合作，防止客戶民眾無辜受騙，並每月表揚獎勵成功阻詐、善盡銀行社會責任之同仁。凱基銀行自今年初至6月底為止，全台各分行已成功防堵41件詐騙案、阻詐金額逾新臺幣2千萬元，其中更有行員藉由機警臨櫃阻詐通報，協助警方順利破獲詐騙集團妨害自由暨詐欺案件，以具體行動配合政府機關共同打擊詐騙，保護民眾財產安全。

凱基銀行針對信用卡盜刷等詐騙行為，去年（2022）年先後導入兩大國際發卡組織Visa及MasterCard的AI盜刷預防系統，透過AI及大數據分析，有效且及時更新全球盜刷交易樣態及資料庫，可快速判斷交易行為的盜刷風險指標，進而啟動事前阻斷機制。

凱基銀行盜刷預防系統今年上半年已主動及成功阻斷盜刷交易毛損失總金額累計超過新臺幣5千萬元，且超過9成的境外盜刷交易有效被提前防堵。針對新形態偽冒交易樣態，凱基銀行除了定期進行交易監控，對異常樣態進行管制，並滾動式調整預警系統的監控條件外，面對新型態行動支付詐騙，也將持續優化防堵系統及相關機制，保全客戶資產免受損失。