2023世界羽球錦標賽21日在丹麥哥本哈根展開，首日包括一哥周天成、女單好手白馭珀都會登場。

教育部體育署表示，為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，羽球好手戴資穎、周天成、李洋與王齊麟等21位選手，已抵達丹麥哥本哈根參加2023年世界羽球錦標賽，本站賽事已列為世界羽球聯盟公告爭取奧運資格的重要賽事之一，台灣羽球選手將全力爭取積分，以及進軍2024巴黎奧運參賽機會。

2024巴黎奧運羽球參賽資格是以世界羽球聯盟（BWF）公告2023年5月1日起到2024年4月28日為爭取奧運積分計算周期，預計於2024年4月30日公告奧運積分排名情形，男、女子單打項目，單一國家奧會有2名以上選手在排名前16名者，至多可獲有2席參賽資格，男子雙打、女子雙打及混合雙打項目，有2組以上選手在奧運排名前8名者，可分別獲有2組參賽資格。

這次哥本哈根世界羽球錦標賽為巴黎奧運積分賽事之一，依據BWF官網資訊至8月15日止，男單奧運排名周天成暫列第8、女單奧運排名戴資穎暫列第4名、許玟琪第14名、男雙奧運排名暫列第4名李洋與王齊麟、第7名盧敬堯與楊博涵、女雙奧運排名暫列第8名許雅晴與林琬清、混雙奧運排名暫列第5名葉宏蔚與李佳馨，期待透過世錦賽爭取更多積分。

丹麥羽球世錦賽21日賽程當地時間上午9開始，台北時間是下午3點，周天成被安排在2號場地第6場，對手是瓜地馬拉東京奧運男單4強好手柯登（Kevin CORDON），比賽預計台北時間21日晚間開始，白馭珀則是同一場地在周天成之後出賽。