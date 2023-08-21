歐洲央行執委會有六名成員，其中Fabio Panetta將提前四年去職，在十月卸任，他的新職位為義大利央行行長。

現年70歲的Daniele Franco為經驗豐富的經濟學家，曾擔任義大利央行副行長、國家審計總長，在義大利公共財政擔任重要角色。

2021年在德吉拉(Mario Draghi)擔任總理期間，他並受託接任經濟部長，協助解決新冠疫情的經濟問題以及俄烏戰爭引發的動盪。

歐元區三大經濟體，德國、法國、義大利，傳統上在歐洲央行負責監督貨幣政策的董事會上佔有三席，但是沒有明文規定該三大經濟體可以「自動」獲得一席位。義大利政府目前正渴望獲得輪值主席地位。

據知情人士在上個月透露，自2020年起擔任義大利央行副行長的Giancarlo Giorgetti是義大利政府的首選。

但消息人士透露，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)希望他繼續擔任經濟部長，以安撫金融市場。