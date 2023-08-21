邱男在2019年擔任高雄大寮監獄管理員，指使名雜役將陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑致死，邱男行使公務員登載不實文書部分已遭判刑1年2月確定，凌虐人犯致死罪部分，最高法院駁回邱的上訴，考量他與死者家屬達成調解，判刑3年10月定讞。檢方將向法院聲請合併執行期。

2019年10月17日傍晚，因毒品及家暴案入監服刑的陳男疑似不滿，不斷腳踢舍房大門，李男（8年7月定讞）及邱男不爽他不斷發出噪音，指使3名雜役說「過去隨壓勒」（台語），將陳男押到監視器死角的「鎮靜區」將其上銬、戴上戒護用安全帽。

接著，完成點名勤務的李男，夥同另一名雜役猛踢陳男腰部，陳男哀號翻滾，李男見狀不但沒停手，還拿咖啡直接淋在陳男頭上，陳男遭凌虐後被壓回舍房不斷嘔吐，最後陷入昏迷，送醫後死亡。

邱男被依行使公務員登載不實文書罪判刑1年2月定讞，共同犯凌虐人犯致死罪部分，高雄高分院更一審考量他未實際動手，行為顯然較平和，惡性遠較實際動手，殘忍對待被害人之李男為低，且與死者家屬達成調解，判刑3年10月，邱提上訴，最高法院駁回確定。

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