碧桂園陷入債務危機，除了償債壓力，還面臨保交樓的挑戰。陸媒引述消息人士指出，目前公司帳面上可動用資金剛好能基本保障交樓，也將保交樓設為優先重點。

「經濟觀察網」引述一位碧桂園內部人士透露，今年下半年要交付40多萬套房，明年還有約40萬套待交付，「目前，帳戶上的資金剛好能基本保障交樓，而前期結算款的支付可能還要靠後市銷售」。

該碧桂園內部人士強調，想保交樓，公司資金管理不能亂，「資金有限，不能隨意兌付，比如部分債權人、供應商謀求個別優先清償，那會損害其他方的利益，很可能導致房子走向爛尾」。

報導指出，現在，保交樓成為碧桂園各部門、各層級的第一要務，尤其是集團和區域高管、財務資金部門。一位碧桂園人士介紹，目前所有的錢必須優先保證交樓，每一筆支出需管理層審核是否跟保交樓有關。

據報導，碧桂園對有限的資金用於償付各類款項有明確順序，依次是：保交樓資金、工程結算款、項目層面負債、集團層面公開債等。還需和各方談好支付節點和比例，確保公平公正。

具體而言，碧桂園項目層面現金基本採用封閉管理，資金在扣除工程款等成本後，需優先償還項目層面金融負債。而未來兩年出於保交樓需要，大部分資金處於項目監管戶，帳面現金中可自由動用的比例極低。只有隨著項目建設交付、監管戶資金逐步釋放，方能有可動用的剩餘資金上流至集團，以償還公開市場債務。