澳洲今天敲定一項協議，將斥資13億澳元（約新台幣266億元）向美國採購200多枚「戰斧」巡弋飛彈（Tomahawk），以增強遠程打擊能力，作為大規模國防改革的一環。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲將成為繼美國和英國之外，擁有戰斧飛彈的3個國家之一。

馬勒斯在聲明中說：「我們正在投資國防軍所需的能力，讓我們的對手在遠離我們海岸的地方面臨風險，並在我們今日身處的複雜與不確定世界中確保澳洲安全。」

美國國務院今年3月批准向澳洲出售射程可達1500公里的戰斧飛彈，但當時並未表明已簽署合約或已完成談判。

馬勒斯表示，由RTX公司製造的艦載型飛彈將部署在澳洲皇家海軍的胡巴特級（Hobart-class）驅逐艦上。

澳洲表示，由於中國正在進行自第二次世界大戰結束以來最大規模的軍備建設，澳洲有必要提升國防力量。

今年稍早，澳洲也同意與美國和英國合作開發核動力潛艦艦隊。

馬勒斯說，除了戰斧飛彈，澳洲還將花費約4.31億澳元，向美國購買另外60多枚先進反輻射導引飛彈。

此外，一份價值超過5000萬澳元的軍武合約，也將為澳洲陸軍的「拳師」（Boxer）裝甲戰鬥偵察車增添遠程反坦克導引飛彈。

幾天前，美國才批准以9.75億美元（約新台幣311億元）的價格，向澳洲出售M142高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120821