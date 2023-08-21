據國泰金調查，由於8月AI股浪潮熱度有減退，加上國際間主要股市區間震盪，8月國人對於台股的樂觀指數下降，從7月的15.9，8月下降至10.6，但股市回檔反而增加股民投資意願，風險偏好指數連三月上升，7月13.9，8月再上升至15.6，有32％民眾願意將錢轉進股市中。

在房屋交易調查方面，調查結果顯示，民眾8月買房意願指數上揚至-47.6，為17個月新高，有18.5％民眾認為現在是買房的時機。國泰金認為，這顯示內政部住宅補貼政策，可能對民眾買房意願有提升效果。

在景氣看法部分，調查顯示，民眾對於景氣展望樂觀指數微降，國人8月對於景氣現況樂觀指數，從7月的3下降至-0.5，展望樂觀指數同步走低，從7月的5.5，8月下降至2.5。但大額消費意願指數則連續四個月改善，7月11.3，8月續揚至12.5，創20個月以來新高，耐久財消費意願連續三個月改善，7月為-12.3，8月為-12.1。

調查也顯示，雖民眾對於經濟成長看法持平，但對於通膨預期仍續處高點。有50％民眾預期今年經濟成長率在2％以上，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值與7月同為2.1％；民眾對於今年平均通膨預期值與7月同為2.6％，有高達86％的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2％。