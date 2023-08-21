電腦網頁版將回應用戶對Threads功能的許多願望清單中的一項。Meta在7月初推出Threads，當時這個以文字為先的社群媒體應用程式（App）迅速竄紅，用戶數急速增加，贏得眾人目光，然而近幾周卻後繼無力，活躍用戶數驟降。
用戶原本就可通過網頁看特定的Threads發文，但由於主要是針對手機用戶設計，所以功能有限。
IG（Instagram）負責人Adam Mosseri 18日發文表示，網頁版Threads將於不久後推出，目前已在Meta內部進行測試。
Meta Platforms擬於本周推出最新社群品牌Threads的網頁版，以因應用戶的要求，在Threads使用流量下滑之際，Meta盼藉此功能提振競爭力，與馬斯克麾下的X進一步較勁。
電腦網頁版將回應用戶對Threads功能的許多願望清單中的一項。Meta在7月初推出Threads，當時這個以文字為先的社群媒體應用程式（App）迅速竄紅，用戶數急速增加，贏得眾人目光，然而近幾周卻後繼無力，活躍用戶數驟降。
用戶原本就可通過網頁看特定的Threads發文，但由於主要是針對手機用戶設計，所以功能有限。
IG（Instagram）負責人Adam Mosseri 18日發文表示，網頁版Threads將於不久後推出，目前已在Meta內部進行測試。
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