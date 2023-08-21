Gunnar Henderson had the chance to do the funniest thing ever and he did. pic.twitter.com/vPKtCfhjE7 — Baltimore Orioles (@Orioles) August 20, 2023

金鶯菜鳥內野手韓德森（Gunnar Henderson）放棄了締造隊史紀錄的機會，他只差1支一壘安打就能達成生涯首次「完全打擊」，但他卻選擇不做，他在最後一個打席毅然敲出「二壘打」，讓隊友都替他惋惜。韓德森事後解釋，他是個一絲不苟的人，絕不會為了締造紀錄而放棄到手的二壘打。

當時在第8局，韓德森已經集齊了二壘打、三壘打、全壘打，他敲成右外野滾地沿線安打。只要韓德森停在一壘，他就會成為隊史首位締造「完全打擊」的菜鳥，從他的跑壘路線來看，他似乎是一開始就鎖定二壘了。休息區的隊友都叫他停在一壘，韓德森站上二壘之後微笑地聳聳肩。

韓德森說：「除非那支安打真的只能跑到一壘，那才能讓我停下。我打球必定全力以赴，如果有二壘打的機會我不會放過，這就是我打球的方式。」那時金鶯已領先10分，韓德森確實應該停在一壘創紀錄，他自嘲「95%隊友不同意他跑到二壘。」

隊友馬泰歐（Jorge Mateo）笑說：「換成是我就會假裝在一壘跌倒，然後留在一壘。」總教練海德（Brandon Hyde）說：「大家在休息室拿這件事和他說笑，也許他想要增加攻擊指數吧。」金鶯主播也笑說：「單場4支長打不是比完全打擊更香嗎？」