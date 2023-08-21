銀色箱型車駕駛刻意蛇行、急煞，阻撓白色休旅車前行。（翻攝臉書爆料公社）

新北市2名駕駛昨（20）日下午分別駕車，行經中和台64線高架往中和中山路方向，疑因發生行車糾紛，2人互不相讓，多次蛇行、惡意逼車，甚至差點波及其他車輛，危險行徑宛如高架版「山道猴子」。對此，警方表示，已接獲民眾報案檢舉，經查2車持續性變換車道，有危險駕駛行為，檢視違規事實明確，將依《道路交通管理處罰條例》舉發。

從民眾提供的畫面看出，白色休旅車原行駛於銀色箱型車前方，銀色箱型車從路肩超車，駕駛搖下車窗，對著白色休旅車駕駛比手畫腳叫囂，接著開到白車前急煞，逼迫白車切換至內車道。

而銀色箱型車駕駛刻意蛇行、急煞，阻撓白色休旅車前行，白車突然變換車道，後方車輛差點煞不住車，車上的女乘客嚇到尖叫。2車危險行徑被後方車輛乘客全部錄下，並向警方檢舉。

中和警分局指出，經查民眾檢舉20日下午4時，有2部車輛於新北市中和區台64線高架往中和中山路方向，持續性變換車道，有危險駕駛行為，檢視違規事實明確，但檢舉人違規時間及影像時間不符，已電洽檢舉人補正資料，若經查證屬實，將依法舉發。

中和警分局呼籲，用路人應確實遵守交通法規，切勿有危險駕駛等其他違規行為，民眾若發現交通違規得進行檢舉，或撥打110報案，警方將盡速到場處置。