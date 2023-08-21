根據《2023年富達國際全球女性投資理財調查》，46%亞太區女性自認經濟獨立，並認同透過更好的投資理財教育、更好的預算規劃教育、更多的財務建議或指導，有助提升經濟獨立能力。其中，56%台灣女性尤其認同投資理財教育的重要性，是亞太區中最高。調查也顯示，54%亞太區女性表示她們正積極管理個人財務，台灣女性比例(59%)亦為亞太區中最高，顯示台灣女性期待透過投資理財提升經濟獨立的企圖心。

進一步探究對於自身財務狀況滿意度，亞太區女性僅三分之一表示滿意，各區女性滿意度普遍低於男性，台灣地區無論女性或男性財務滿意度皆位居全亞太區最低。評估由於台灣人習慣以股票投資為主，去年以來股市劇烈震盪的衝擊，可能是導致台灣人財務滿意度偏低的其一原因。

當提到退休理財，亞太區女性普遍傾向以縮減開支及加強儲蓄來增加退休後收入，勝於繼續投資，然而台灣女性對於持續投資明顯較其他亞太區女性更為積極，42%表示將持續投資到退休後。此外，每月擁有穩定收益是亞太區女性(75%)進行退休後投資的首要考量，台灣女性(83%)對於收益的需求尤其顯著。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示：「無論對女性或所有人而言，投資理財規劃至關重要，尤其在通膨時代，投資更是有助增加收益和儲蓄的主要方式之一。最近波動的市場無疑影響了投資人信心，有些人可能因為投資的潛在風險而卻步，但若能調整心態以長遠角度評估，持續性投資反而有機會在市場波動中掌握契機。鑒於目前升息循環已進入尾聲，歷史經驗顯示全球投資級債券在暫停升息後一年表現可期，且各類債券目前殖利率均超過20年歷史均值，無論評價面和收益面皆具吸引力，建議投資人可藉由固定收益投資爭取長線回報及每月收益。」