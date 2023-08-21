遭未禮讓行人轎車撞死的台南余姓女童父親，昨特地北上參加「還路於民」大遊行。（中時資料照，黃世麒攝）

「還路於民」大遊行昨（20）日盛大舉行，日前3歲女兒遭左轉車撞擊過世的余爸爸，也特地從台南北上參加活動，不過，卻也因此遭酸民攻擊。他除直呼，終於領教到側翼的厲害了，也提出6點澄清。

余爸爸今凌晨在臉書發文感嘆，從台北開回台南一趟，他的的政黨人設變化無窮，看了各媒體報導底下的留言後，更「差點吐血」，藍的酸民嘲諷他，自己選的政府怪誰？綠的酸民則指控，他一定是國民黨的人，打死也不相信他是泛綠，「今天終於領教到側翼的厲害了」。

余爸爸也提出6點澄清：

1. 女兒並非自己過馬路，是由他太太牽著她的手一起過，太太也被撞，目前還在治療中。

2.很多綠色側翼說他是假的泛綠支持者，但他長期支持民進黨，2016年、2020年都是投給總統蔡英文，甚至在蔡選第二任時曾反對過她，但最後還是投給了她。

3. 當天賴清德和侯友宜都沒有巧遇他，是從台上走下來時，兩人主動來關心。

4. 從女兒發生意外的那天起，他從沒怪罪政府，會站出來參加遊行的目的，也不是要向政府申請國賠，所以酸民們不需要擔心納稅錢會被他領走。

5. 他知道自己的學經歷不夠格當政治人物，所以沒有要參選任何職務，「至少10年内不會」。

6. 請停止拿立委王婉諭與他做類比、別在王的傷口上灑鹽，除了學歷相差甚遠，不管政黨傾向是如何的，都不必要把自己的快樂建立在別人的傷口上，「這真的很痛」。