日本知名美術畫家兼導演山本二三因罹患胃癌於19日下午離世，享壽70歲；而他生前曾擔任知名動畫《天空之城》、《魔法公主》、《螢火蟲之墓》《穿越時空的少女》的美術導演，近年來更為新海城繪製電影《天氣之子》的背景，當中最經典的雙龍圖就是出自他手。

綜合日本媒體報導，山本二三於8月19日下午1:28病逝埼玉飯能市的家中；據悉，出身長崎五島市的他，當年為學建築繪畫於是到東京就讀設計學院，畢業後進入動畫公司，也因此認識了宮崎駿、高畑勳並參與了《魯邦三世卡里奧斯特羅之城》及電視動畫《未來少年柯南》、《清秀佳人》等作品。

1985年高畑勳及宮崎駿成立了吉卜力工作室後，也邀請山本二三加入，因此之後的十多年，他陸續接手了《心之谷》、《神隱少女》、《天空之城》、《螢火蟲之墓》、《魔法公主》等吉卜力動畫作品的美術監督。

此外，山本二三擅長將雲繪出獨特風格的他，擁有「二三雲」的封號；2011年他曾在神戶舉辦「日本動畫美術的創造者，山本二三展」，吸引8萬5千人朝聖寫下了紀錄；2019年他為新海誠的《天氣之子》氣象神社、天井雙龍圖繪製，為日本動畫背景美術打下基業，如今一代大師辭世，讓無數影迷震驚不捨，許多網友紛紛上傳他生前的動畫作品表達悼念。