桃園市蘆竹區開南大學昨天下午驚傳有人墜樓，53歲男子涉犯兒少法，在校園參加某課程時發現專案小組上門查緝，謊稱包包放在教室，豈料從4樓廁所躍下墜樓身亡。對此開南大學今回應，校外某協會短期租借學校教室辦理講習，該男是講習學員，並非學校學生。

男子今年8月初因案被花蓮縣刑大查扣1組行動硬碟，發現他拍攝2名國小學童的影像，還疑似侵犯，由於犯案地點在基隆，因此由基隆警方追查。據了解，男子與2名受害學童的母親是朋友，將女兒委由他照顧，豈料該男竟伸出狼爪，疑趁機多次侵犯，更拍攝上百部影片及照片。

男子疑因疫情解封，想考取旅遊相關證照，才會報名相關課程，警方20日下午掌握他在開南大學上課，前往學校帶人，男子坦承身分並假意配合，隨後稱包包放教室要去拿包包，趁機掙脫、甩開員警後，從4樓廁所窗戶翻牆墜下，送醫不治死亡，桃園地檢署今將相驗，釐清死因。

開南大學澄清並強調，校外某協會短期租借學校教室辦理講習，昨媒體報導的墜樓事件，該男為報名講習的學員，並非開南大學任何學制的學生。

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