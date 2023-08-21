國民黨高市議員鍾易仲指出，據民眾提供817當天早上7點54分照片，澄清湖水就快要淹到堤防，這個狀態很符合水位量測器測到的17.93公尺數據。（鍾易仲提供）

國民黨高市議員鍾易仲痛批，不正常的是，台水怎麼可以宣稱儀器壞了，然後用「9點」的人工測量結果，來校正回歸「7點」的儀器數值？「溢流發生在7點，然後你告訴我9點沒溢流，難道鬼月到了就可以這樣鬼扯嗎？」（鍾易仲提供）

國民黨高市議員鍾易仲痛批，不正常的是，台水怎麼可以宣稱儀器壞了，然後用「9點」的人工測量結果，來校正回歸「7點」的儀器數值？「溢流發生在7點，然後你告訴我9點沒溢流，難道鬼月到了就可以這樣鬼扯嗎？」（鍾易仲提供）

澄清湖溢流是817高雄大水元凶？ 藍民代再秀1圖打臉台水

國民黨高市議員鍾易仲昨指控，817高雄大水元凶是澄清湖550天未清淤，而台水竟還涉及竄改水情資料，台水昨解釋，年年都有清淤，而水位數據顯示超標是雷擊故障。然而，鍾今（21）日再秀出1張照片打臉，8月初就可看出嚴重淤積，更狠酸水位測量器是從蝦皮購物，還是從飛比比價網買來的？

鍾易仲表示，台水自吹清淤工作做得很好，並針對資料竄改部分表示817早上7點因為大雷雨造成水位量測器故障，才顯示錯誤水位17.93公尺。早上9點以人工量測，真實水位為17.45公尺，水位到17.8公尺才會溢流，因此當天澄清湖未溢流至下游社區。

不過，他進一步指出，據民眾提供817當天早上7點54分照片，澄清湖水就快要淹到堤防，這個狀態很符合水位量測器測到的17.93公尺數據。到了9點，那時候雨已經停了，該溢流的水也流出去了，這時候人工測量17.45公尺也算正常。

鍾易仲痛批，不正常的是，台水怎麼可以宣稱儀器壞了，然後用「9點」的人工測量結果，來校正回歸「7點」的儀器數值？「溢流發生在7點，然後你告訴我9點沒溢流，難道鬼月到了就可以這樣鬼扯嗎？」

針對台水稱「清淤有成」，鍾易仲直說，有圖有真相，根據民眾提供8月初從得月樓附近拍的照片可見嚴重淤積，不但出水口堆積出沙洲，另一邊白鷺絲也告訴我們湖水甚淺，任何人現在到得月樓都可以看到這幅550天未清淤的畫面，台水為何不檢討改進？

鍾易仲質疑，澄清湖的水來自高屏溪，把河水抽灌入湖的同時，高屏溪淤泥也同時湧入。如今大量淤泥在出水口附近堆積如山，市民天天看得到的地方都不見台水積極處理，其他清淤工作如何讓人信賴？