國產研發副總楊志強則說，這次成立TAF實驗室，主要是希望透過專業儀器，快速掌握所有原料性質，並追蹤原料變化，精進原料溯源管理，也能提升自我試驗能力與水準，未來將持續申請試驗項目認證，建構成為專業試驗單位，除了做到自我品管，也可協助業界做相關品質鑑定。除原料檢驗外，也持續進行新型混凝土或副產物多元利用之研究，如碳礦化混凝土、石灰石粉混凝土應用、節能減碳最優配方比，或可用循環材料的研發，邁向資源循環、產業永續及碳中和的目標。

國產研發協理楊宗叡說，國產建材光籌備北部實驗室就花一年半的時間，除了斥資數千萬元打造專業實驗室，引進快速、精準檢驗及快速判讀等精密設備，此外還須經過財團法人全國認證基金會(TAF)專業評委的現場評鑑，確認儀器使用與試驗方式等所有SOP皆與國家標準一致外，且測試人員需現實地操作無誤後，才能通過TAF基金會認證。

混凝土由砂石、水泥、爐石、飛灰、化學摻料所組成，其中砂石占七成，是預拌混凝土的品質關鍵。國產表示，目前在福建擁有三座礦山，並透過「大溯源管理」與「科技行控」。除了臺北港的北部實驗室，未來仁武廠也預計成立符合南臺灣需求的南部實驗室，朝申請TAF認證實驗室努力，直攻台積電(2330)、日月光(3711)、華邦電(2344)等半導體高科技廠辦與重要指標建案。