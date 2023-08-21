大陸兩年前推出史上最嚴的網路遊戲禁令，嚴格規定未成年人玩網遊的時間，如今兩年過去，成效如何成為關注焦點。有大陸專家就表示，未成年人沉迷遊戲問題已得到進一步解決，更有報告列舉數據顯示，未成年人在遊戲時長、流水中占比僅0.4％和0.7％，較3年前同期大幅下降96％和90％。

《法治日報》報導，2021年8月30日，大陸國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》（830新規），明確所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時網路遊戲服務。

「防沉迷新規」發布後，遊戲行業積極貫徹落實，未成年人保護意識普遍提高，已整體構建起全球最為先進高效的防沉迷系統。有關調查資料顯示，超過80％的家長認可現階段防沉迷工作成效。中國音數協第一副理事長兼遊戲工委主任委員張毅君近日在「遊戲再認知論壇」上發言稱，未成年人沉迷遊戲的突出問題已得到進一步解決。

報導稱，830新規實施以來，大陸國內遊戲廠商積極回應新規政策，也主動探索上線新防沉迷舉措，推動大陸未成年人保護工作進入新階段。以騰訊為例，根據其今年一季度財報，未成年人在遊戲時長、流水中占比僅0.4％和0.7％，較3年前同期大幅下降96％和90％。

2022年底，中國音數協遊戲工委、伽馬資料發佈《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報告》稱：新規作用下，每週遊戲時間在3小時以內的未成年人（包含已不玩遊戲的未成年人）占比增長至75％以上。

中國音數協遊戲工委發佈的《2022年上半年中國遊戲產業報告》中指出，遊戲行業未成年人保護相關工作成效凸顯─未成年人遊戲總時長、月活躍用戶數、消費流水等資料，同比都有極大幅度減少。

報導稱，騰訊成為大陸行業內首家禁止12歲以下未成年人消費的企業。同時，針對孩子冒用家長身份資訊繞過防沉迷監管的問題，騰訊加強人臉識別等技術的適度運用，在保護隱私的前提下，盡可能避免技術濫用和減少干擾普通用戶，有針對性篩查疑似未成年人的帳戶，從而對其遊戲時長和消費進行限制。