攝取天然食物是遠離癌症的手段之一，營養功能醫學專家劉博仁就分享，多食用十字花科蔬菜不僅有助排毒，過去曾有研究顯示，還能減少口腔癌、食道癌、大腸癌、乳癌等機率。而除了眾人熟知的綠花椰外，包括花椰菜、大小白菜、青江菜、芥蘭、油菜、球芽甘藍、芝麻葉及羽衣甘藍等也都屬於十字花科蔬菜。

醫師劉博仁在粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，十字花科蔬菜之所以具有排毒功能，是因為其含有蘿蔔硫素（surforaphane）及異硫氰酸鹽（isothiocyanate）這類植化素，經過胃酸催化後，會產生吲哚（Indole）等化合物，可以促進肝臟解毒酵素活性，代謝掉環境荷爾蒙等毒素。

除此，劉博仁提到，過去曾有研究顯示，十字花科蔬菜還可減少口腔癌、食道癌、大腸癌、乳癌等機率。其種類繁多，包括花椰菜、綠花椰、大小白菜、青江菜、芥蘭、油菜、球芽甘藍、芝麻葉、羽衣甘藍等皆屬於十字花科蔬菜。

然而，劉博仁提醒，蔬菜本身可能有農藥殘留問題，所以清洗時千萬不能馬虎。另外，他補充，其它像是大蒜、薑黃、酪梨、蘆筍、蘋果、柑橘類水果、芭樂、綠茶、甜菜根等，都因為不同的營養素而有協助排毒的效果，皆為不錯的選擇。

營養師廖容綺先前指出，十字花科蔬菜中含有豐富的營養素，可幫助抗癌、肝臟解毒、平衡雌激素，但建議烹調時間不要超過5分鐘，可拌著橄欖油生吃、少許水快炒再加油，或蒸熟食用，也能保有營養價值。

值得注意的是，廖容綺說，若有甲狀腺低下問題的人不能生吃十字花科蔬菜，因為其有致甲狀腺腫素，會影響碘的吸收，必須煮熟後才可食用。