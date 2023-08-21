中共當局宣布在台灣周邊執行「海空聯合戰備警巡」，並以「媽祖」信仰為主題發布影片。對此，國軍也持續釋出影片，強調維護和平是普世追求的價值，窮兵黷武悖離媽祖慈悲的精神。良善正義、民主自由在臺灣，面對中共襲擾，國軍嚴陣以待、捍衛主權，不會被任何挑戰擊倒。

國防部上午釋出了軍聞社的影片，並表示媽祖遶境護持，集結臺灣的良善與濃厚的人情，也傳遞鄉土的感動，代表良善正義、民主自由在臺灣，維護和平、標誌著普世價值；而中共窮兵黷武，機艦橫行襲擾，破壞區域和平穩定，悖離了媽祖的慈悲。

根據影片內容，以近日對應中共軍演的戰備畫面呈現，包括海軍岳飛艦監控共軍152濟南艦、田單軍艦監控530徐州艦，以及空軍IDF戰機與F-16V戰備巡弋的畫面，強調國軍維護區域和平穩定的決心，官兵 24 小時堅守崗位，嚴密監控敵情，堅定防衛意志，守護家園，無懼挑戰的精神。