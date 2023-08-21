前台南市議長賴美惠擔任第一屆台南市議員期間，涉嫌詐領助理費232萬5200元被台南地檢署依貪汙罪嫌起訴，市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，前議長賴美惠貪汙被起訴，雖然繳回不法所得，檢察官替她求情，但試想全國的民代因助理費被起訴者何其多，重輒判10多年，輕則緩刑，立法院應該盡快修改地方民代支給條例。

蔡育輝認為，議長有特別費、公關費，都還會犯下貪汙、偽造文書等罪被起訴，可見民代支給條例不是好的法律、是惡法；民代如要適應當今的政治環境，一定會有很多開銷，可是國家並沒有給很多，導致很多民代都會犯下這種罪，建議立法院應務實修改地方民代支給條例，讓各級民代日後不會再犯這種錯誤，如此才能全心全力為百姓服務。

蔡育輝還說，新竹市長、前立委高虹安小小的助理加班費被起訴，影響柯文哲的總統選情，現在的檢察官都成為執政黨打壓異己的側冀機構，全國的國民黨、無黨派民代涉助理費案被起訴人數，比民進黨多3倍，動不動就被依貪汙、偽造文書起訴，甚至錢不多，也導致無法參選下任，檢察官變成打壓異黨的工具，讓他深感非常不滿意。