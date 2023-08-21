大港閱冰活動帶動周邊店家業績成長。（高市觀光局提供）

大港閱冰有各式美味冰品。（高市觀光局提供）

高市府觀光局推出高雄美食月活動，首波「大港閱冰」冰品市集嘉年19、20日兩天狂吸3萬人朝聖，帶動參與店家業績最多5成，接下來由8月26日、27日高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華、9月2日、3日高雄奶茶節接棒，可望帶動更多饕客到港都大啖美食。

觀光局長高閔琳表示，2023大港閱冰特別在哈瑪星封街辦理，共計超過45家特色冰品與餐車店家吸引廣大人潮，2天下來吸引3萬人，更勝去年；參展冰店店家業績成長3到5成不等，鄰近在地店家，平均業績成長逾3成，鼓山魚市場也湧現大量遊客。

觀光局也邀請高雄餐旅大學教授李怡君、甜點型男主廚郭士弘、美食部落客「虎麗笑嗨嗨」、「班班美食生活圈」及YT網紅「智媛的飼料」等5位專業評審，針對冰品市集店家口味、創意、造型、風味、衛生等項目評分，最後選出「最佳創意」、「最佳造型」、「最佳傳統」、「最佳風味」、「超級人氣推推獎」等店家，提供給遊客作為冰品口袋名單。

第2、3波高雄美食月活動也將陸續登場，8月26日、27日高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華在高雄大遠百追夢廣場熱炸登場，30家台式鹹酥雞及11家異國炸物集結高雄華麗開賣，並號召台灣啤酒、德式生啤、可樂、奶茶、手搖泡沫等各式飲料店家，總數超過50家業者熱鬧登場。

9月2日、3日高雄奶茶節活動，在鹽埕埔捷運站二、三號出口封街辦理，計有40家奶茶品牌一較高下，及20家以上美食餐車，超過60家以上與民眾同歡。觀光局表示，歡迎市民熱情參與，也提醒外縣市旅客趕緊手刀訂房，享受高雄美食之旅，錯過要再等1年。