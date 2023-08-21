美國天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)上周與第二任丈夫與小13歲的老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）離婚，恢復單身的她心情似乎不受影響，曬出多張穿著低胸迷你裙與一群肌肉猛男的玩樂照，其中還有一肌肉帥哥還跪地舔她的腳，嚇壞不少網友。

小甜甜布蘭妮前陣子疑似被老公抓包出軌，且被爆出多次向男方拳腳相向，種種原因導致兩人貌合神離，結束1年多婚姻。對此，山姆近日也在社群平台證實相關離婚並吐露心聲，表示：「我和妻子決定結束屬於我們的旅程，未來依舊保有對彼此的愛和尊重，並祝福她一切順利。」

對此，小甜甜布蘭妮僅簡單表示：「我再也無法承受任何痛苦。」並感謝親朋好友的支持，同時對自己打氣：「我會盡我所能的努力，祝自己有個美好的一天，別忘了微笑。」

不過，剛恢復單身的她似乎相當享受目前的生活，不但曬出全裸自拍，更自曝疑似遭到跟蹤，但她不在乎，依舊穿著最喜歡的服飾，「我邀請了我最喜歡的男孩過來玩了一整晚！」從小甜甜布蘭妮曬出的影片中可見，穿著火辣的她正與一群男模玩得相當愉快，其中一位帥哥還跪地沿著她的膝蓋一路舔到大腿，作風豪放嚇壞不少網友。

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