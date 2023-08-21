大陸商務部新聞發言人日前公布對台貿易壁壘調查進度，未來將根據相關規定中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，引起關注。陸委會前副主委趙建民認為，ECFA全面終止是很有可能發生的事情，「政府不應該再講空話，應該拿出辦法解決實際的問題」。

趙建民日前接受《中評社》專訪談ECFA相關議題，他表示大陸的對台政策可分為三個階段，第一是讓利、第二是文攻武嚇、第三則是經貿手段。趙分析，因大陸市場較大的關係，過去一直以來都是「讓利」給台灣，換來兩岸的經濟、人文等交流；民進黨上台後，大陸轉換對台態度，解放軍常常跨過台海中線，還不時在台灣周邊蹲點，進入「文攻武嚇」階段；不過此舉引起國際關注，希望兩岸地區可以和平穩定，不料卻被民進黨解讀為「國際友人的支持」，陸方因此進入第三階段，準備祭出經貿手段。

趙建民認為，當大陸展開貿易壁壘調查時，就代表陸方不願再忍耐原先的貿易結構，調查結果會對台灣不利是可想而知的，但台灣政府卻遲遲未做出改變，且還不願正視問題，陸方當然就會執行調查結果。

「政府必須重視這個問題，不能什麼事情都假裝不存在！」趙建民強調，面對相關狀況，蔡政府常常以「開拓新市場」來回應，但若有可開拓的市場，那為何原本不直接開拓，「當兩岸政治矛盾逐漸擴散到經濟領域，對方開始要用積極手段來處理兩岸的政治紛爭，我們政府面對這樣的問題還不解決，如果危及台灣的經濟命脈，你還要假裝這個問題不存在嗎？」