新北市長侯友宜今（21日）出席「2023年新北市失智友善777達標感恩記者會」，慶祝新北市提前達成原本預計2025年，7成以上照顧者獲得支持與訓練、7成以上患者獲得診斷及服務及7％以上民眾對失智症有正確認識及友善態度的777目標；侯友宜表示，新北市是台灣第1個達到這項目標的城市，更要進一步打造新北成為「失智友善城市」。

侯友宜在今早9時30分許抵達現場，和與會嘉賓寒暄片刻後，隨即步入後方與出席志工打招呼，現場氣氛相當熱絡，志工爭相與侯友宜握手與合照，6分鐘後才得以返回座位。

「失智症從輕微時期就要盡快介入診斷、關懷」，侯友宜致詞時說，每個人都會老，隨著年齡增長，記憶力也隨之衰退，很多時候需要旁人細心觀察才能發現，因此新北市攜手許多民間團體，在超商、圖書館、公立單位及派出所等地打造「失智友善據點」，幫助民眾更瞭解失智患者，投入更多資源。

侯友宜表示，過去在平溪打造「不老長智村」透過遠距醫療關懷長者、結合民間企業導入智慧科技輔助，預防走失，2022年更在板橋推動都會型態的「失智友善社區」，實際走訪社區，瞭解民眾需求，同時辦理專家會議及工作坊，增加民眾對失智症的認識。

侯友宜強調，若是家中有失智症患者，照顧者常常被迫離開職場，陪伴罹患失智症的家人，政府應提供多元性支持，將失智者納入長照體系，並提供更多經費，幫助有失智症患者的家庭。

新北市衛生局指出，全球每3秒新增1位失智症患者，我國推估有超過31萬名失智人口，新北市約有4.7萬，為了完善失智社區照顧網絡，已與13家醫院合作設立失智共照中心，提供整合門診、配置單一窗口個案管理師，提供失智症患者追蹤關懷、長照資源連結及轉介，更與63家民間單位合作，設置失智據點並辦理緩和失智課程及家屬支持團體等活動。

衛生局表示，另外為了擴大失智關懷照顧及發掘潛在患者，里辦公處、中西醫診所、藥局、牙科診所及各企業組織也成立「失智友善守護站」，協助將疑似失智個案轉介到衛生所，主動介入協助就醫。