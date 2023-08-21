明日8月22日就是環境部掛牌日，目前唯一確認的是新任部長是中興大學前校長薛富盛，以及政務次長為政大教授施文真，據了解環境部另一位政務次長由主秘葉俊宏升任，但環境部一級主管名單依舊保密到家。署內職員透露，目前人事命令仍需由現環保署陳報行政院核定，即須經過署長張子敬同意後送出，在「用人唯親」下，也成為本次人事難產的主因。

環境部下設4署1院，據傳除了國家環境研究院暫時由副院長張順欽代理外，氣候變遷署署長將由現任環管處處長蔡玲儀升任；資源循環署署長由現任廢管處處長賴瑩瑩升任；環境管理署署長由現任水保處處長顏旭明升任；化學物質管理署署長由現任化學局局長謝燕儒升任。

然而環境部底下綜合規劃司、環境保護司、大氣環境司、水質保護司及監測資訊司等5個司，一級主管（司長）名單至今只聞樓梯響，顯示環境部人事角力暗潮洶湧，環境部的未來令人堪憂。

署內職員表示，環境部的人事安排理應由新任部長薛富盛決定，不過目前人事命令仍需由目前的環保署陳報行政院核定，也就是必須經過張子敬署長同意後送出。因此，環境部的人事安排不僅牽扯到環保署現任一級主管運用人際關係遊說行政院高層，裡面更夾雜了現任環保署長的主觀影響力。

另有職員說，張子敬署長向來用人唯親，因此環境部的人事安排更是錯縱複雜，即使到了環境部掛牌的前一天，一級主管名單仍未對外公布，此舉真是荒天下之大稽，為我國政治史上首見。

據了解，綜合規劃司長將由環保署技監吳珮瑜升任；環境保護司長將由綜合計畫處處長劉宗勇升任；大氣環境司長將由空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕升任；水質保護司長將由水質保護處副處長羅仁鈞副代理；監測資訊司長則將由環境監測及資訊處長謝炳輝升任。

經記者與上述名單聯繫查證，除部分對象經多次通話仍未成功聯繫上，部分對象僅回應，目前還未收到正式派令，但並未直接否認。