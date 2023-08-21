More British Columbia residents prepared for evacuation as record-setting wildfires destroyed property and forced the closure of a major national highway https://t.co/edyRDwXHXq pic.twitter.com/8qLUYNEaGr — Reuters (@Reuters) August 20, 2023

British Columbia has declared a state of emergency as Canada’s worst wildfire season in modern history tears through swaths of the western province, forcing thousands of people to flee their homes.



Officials in the province expanded the order late Friday after declaring a state… pic.twitter.com/6xUVKQj9BF — The Washington Post (@washingtonpost) August 20, 2023

加拿大西部卑詩省野火目前已導致3萬5000多人撤離，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，已派遣武裝部隊因應迅速蔓延的火勢。

卑詩省（British Columbia）宣布進入緊急狀態，禁止非必要的旅行，以便為疏散人員和消防員騰出空間，並敦促無人機操作員和其他拍攝火災圖像的人遠離救援人員。

西基羅納（West Kelowna）消防隊長布羅倫德（Jason Brolund）表示，過去4天與「史詩般」的火災搏鬥後，他看到了一些希望。

布羅倫德告訴加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）：「情況看起來好多了，我們終於感覺自己正在前進而不是倒退，這種感覺很棒。」然而，他警告說，控制麥道高溪（McDougall Creek）大火的日子將會很艱難。

森林火災在加拿大並不罕見，但大火的蔓延和破壞凸顯了迄今為止最嚴重野火季節的嚴重性，一些專家將其歸咎於氣候變化。

據報導，靠近美國邊境和美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）還發生了因嚴重乾旱而加劇的其他火災。

就在邊境另一邊的華盛頓州，消防隊員與「灰火」（Gray Fire）和俄勒岡路大火（Oregon Road Fire）搏鬥。這兩場大火燒毀2萬多英畝林地，並摧毀100多座建築物。

在加拿大，政府官員敦促居住在疏散令區內的居民立即離開才能保命，消防員就不會因為試圖援救他們而有性命危險。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120821