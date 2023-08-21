加拿大西部卑詩省野火目前已導致3萬5000多人撤離，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，已派遣武裝部隊因應迅速蔓延的火勢。
卑詩省（British Columbia）宣布進入緊急狀態，禁止非必要的旅行，以便為疏散人員和消防員騰出空間，並敦促無人機操作員和其他拍攝火災圖像的人遠離救援人員。
西基羅納（West Kelowna）消防隊長布羅倫德（Jason Brolund）表示，過去4天與「史詩般」的火災搏鬥後，他看到了一些希望。
布羅倫德告訴加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp）：「情況看起來好多了，我們終於感覺自己正在前進而不是倒退，這種感覺很棒。」然而，他警告說，控制麥道高溪（McDougall Creek）大火的日子將會很艱難。
森林火災在加拿大並不罕見，但大火的蔓延和破壞凸顯了迄今為止最嚴重野火季節的嚴重性，一些專家將其歸咎於氣候變化。
據報導，靠近美國邊境和美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）還發生了因嚴重乾旱而加劇的其他火災。
就在邊境另一邊的華盛頓州，消防隊員與「灰火」（Gray Fire）和俄勒岡路大火（Oregon Road Fire）搏鬥。這兩場大火燒毀2萬多英畝林地，並摧毀100多座建築物。
在加拿大，政府官員敦促居住在疏散令區內的居民立即離開才能保命，消防員就不會因為試圖援救他們而有性命危險。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120821
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