男子遭員警依規定逮捕並解送歸案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

桃園27歲竊盜通緝犯黃姓男子日前南下高雄訪友，期間搭乘計程車去彩券行買運彩，但計程車司機途中因違規左轉遭員警攔查，意外曝光黃男身分，黃男坦承是後續偵查庭未報到，隨後員警依規定解送歸案，並對計程車司機開單；當時黃男也掏錢打算付車資，但司機見載到通緝犯，無奈表示拒收，不僅沒賺車錢，還要吃上600至1800元以下罰單。

19日上午8時許，新興分局前金所員警巡邏行經前金區七賢、中華路口時，發現一輛計程車未依號誌違規左轉，於是上前攔查，並準備開單舉發。

在員警攔查期間，車內黃男見員警在確認司機身分，自知通緝犯身分會曝光，於是向員警坦承，先前在桃園犯下竊盜案，後續偵查庭未報到，遭到桃園地檢署通緝，員警聽聞後進一步確認，果真如黃男所言，於是依規定解送黃男歸案。

據悉，黃男近日南下搬來高雄投靠友人，原本搭乘計程車外出要買運彩，不料路途中因司機違規左轉，導致自己身分露餡；計程車司機得知載到通緝犯，也感到不可思議，隨後黃男拿出錢包付車錢，但計程車司機無奈表示不收車錢，後續員警也針對司機違規開單，將處600至1800元罰鍰。

警方提醒，民眾如因刑案被通知到庭偵查或執行刑罰，應依限到庭(案)，期間如住居所異動時，應主動向管轄地檢署或法院通知變更，避免落得通緝身分，警方會持續查緝此類對象及不法，以維社會秩序與安寧。