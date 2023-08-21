2024總統大選非綠陣營整合現難題，國民黨立委傅崐萁透過臉書發文，向國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲等喊話，在野整合才能下架民進黨，若各自為政恐淪為「豬頭三兄弟」，將保送「大野狼」賴清德，要團結才能打敗賴清德，帶領台灣走向和平和繁榮。

傅崐萁表示，距2024總統大選僅剩6個月時間，執政黨的民進黨早已定副總統賴清德為一尊，為延續政權，黨內各派系團結，更運用執政資源綁樁、四處大撒幣。反觀在野陣營，即便有六成的國民希望政黨輪替，但民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜等據山頭、互不相讓，導致民調全面落後，任何人都無法單獨超越民進黨賴清德。

傅崐萁指出，依目前最新民調顯示，賴清德甚至逼近40％依舊穩坐第一，藍、白、郭三隻小豬分別為18.1％、16.8％、12.1％，換句話說，團結也才能勉強一搏，更何況各自為政。民進黨策略很簡單，誰老二就打誰，各個擊破，讓老二、老三支持度接近，在野陣營無法團結，也無法操作棄保。

傅崐萁說，在公開場合多次呼籲，希望整合所有在野勢力，團結一致對抗、下架民進黨。國民黨擁有38席立委、執政縣市高達14席，縣市議員367席，擁有龐大的陸軍及組織，但國民黨缺乏空戰能力及年輕族群的支持度。再看民眾黨，雖然立委席次只有5席，執政縣市1席，但柯文哲卻有高聲量空戰實力及深受年輕族群的喜愛，柯文哲所擁有的優勢，正是國民黨所欠缺的。

傅崐萁強調，綜觀各位實力，各有長處，也各有劣勢，若各自獨立作戰，最後將被各個擊破，民進黨繼續執政，兩岸持續兵凶戰危，台海成為東亞火藥庫，但若合作將可擊敗民進黨賴清德，成功政黨輪替，符合多數國人期待，唯有團結合作，才能贏下總統大選，持續分裂、各自為政，「三隻小豬」恐淪為「豬頭三兄弟」，將保送「大野狼」賴清德。