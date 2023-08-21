今年第9屆韓國WiC世界創新發明大賽，成績昨天揭曉，此次共有來自台灣、加拿大、美國、馬來西亞等16個國家參加，台灣代表團獲得24金、8銀、2銅，總成績排名國際第一。

登山是許多人喜愛的運動，亞東科大工商業設計系老師閆嬰紅與學生陳心柔師生團隊發明的「霞光萬道（太陽能登山指示燈）」，兼具環保、安全與便利等三大特性，獲得大會的金牌與特別獎的肯定。

「霞光萬道-太陽能登山指示燈」利用亞洲水泥生產的低碳「墁砌水泥」，相較傳統水泥減少5％的天然礦物、減少17％的煤炭耗用，更不易發生膨鼓、龜裂及雞爪紋，也可以降低16％溫室氣體排放。

這項作品同時內置太陽能板，白天蓄能傍晚提供照明，讓登山客在昏暗環境中清楚識別路徑；另外具有NFC記錄功能，能確實記錄登山客的資訊，包括時間、地點和座標等重要數據。同時針對山區環境，具有防水設計，可有效防止灰塵和污垢積累。

樹德科大生活產品設計系老師陳文亮與學生金奕那、吳若璇，發明的「具伸縮外罩及支撐功能的旋轉式拖把」作品，獲得金牌。

這項發明在提供具伸縮外罩及支撐功能的旋轉式拖把，其功效在於活動座可相對杆體移動及旋轉，可使設置於固定座與活動座之間的清潔布條進行展開、收納及擰乾的動作，並移動複數外罩可收納或外露複數清潔布條。具有容易擰乾水分、可防止收納時產生污染、可調整清潔有效面積。

大葉大學消防安全學士學位學程老師周中祺與學生王柏崴的「建築類文化資產智慧化風險評估與防災設備設計輔助系統」則獲得金牌的肯定。

這項系統運用演算法進行古蹟活化使用階段面臨的危害風險，如電力危害、颶風、豪雨、地震、火災等災害的發生頻率，導致文化資產價值滅失可能性進行風險分析。透過該項系統可以了解古蹟在活化時，面臨的風險與防災管理與緊急應變可行性，也能延伸防災教育提醒功能來確保文化資產永續保存。