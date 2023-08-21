為解決就業問題，大陸國家發改委與有關部門推動點工程項目和中小型農業農村基礎設施建設實施以工代賑政策。數據顯示，2023年上半年，大陸各地通過在相關建設領域實施以工代賑，已累計吸納群眾務工就業達120多萬人，發放勞務報酬140億元（人民幣，下同），人均增收1.1萬多元。

大陸國家發改委微信公眾號消息，今年以來，國家發展改革委按照國務院辦公廳轉發的《關於在重點工程項目中大力實施以工代賑促進當地群眾就業增收的工作方案》，取得了明顯成效。

大陸57個國家重點工程項目中實施以工代賑，涉及交通、水利、能源和生態等建設領域，目前已累計吸納12萬名群眾務工就業，發放勞務報酬16億元，帶動人均增收1.3萬多元。例如，四川、西藏在川藏鐵路雅安至林芝段專案中實施以工代賑，吸納2萬多名群眾務工就業，人均增收2.6萬元。

此外，在中央投資專項專案中實施以工代賑，包括水利、農業農村、生態、城鎮建設四大領域，涉及農村人居環境整治、中型灌區節水改造、生態保護修復支撐體系等16個專項，共吸納近22萬名當地群眾就業，已發放勞務報酬25億元，人均增收1.1萬元。其中，吉林、西藏、湖南等22個省（區、市）在水利領域中央投資專項專案中實施以工代賑，吸納3萬名群眾就業，帶動人均增收1.5萬元。

積極推動在省、市、縣三級各類重點工程項目中實施以工代賑，涉及專案4200餘個，其中省、市級重點項目近1000個、縣級重點專案超3000個，包括農業農村、交通、水利、城鎮建設、生態、能源、災後恢復重建等七大領域，帶動66萬名群眾就業，已發放勞務報酬85億元，人均增收約1.3萬元。

至於，大陸國家發展改革委會同交通、水利、農業農村、文化旅遊、林草等部門，指導各地在中小型農業農村基礎設施領域廣泛採取以工代賑方式實施，進一步放大「賑」的效果。2023年上半年，28個省在5700多個中小型農業農村基礎設施專案中推廣以工代賑方式，吸納務工群眾24萬名，已發放勞務報酬14.4億元。