好樂迪股價5月初起1個月急漲逾6成，6月初觸及113元新高後拉回，7月底下探83.5元後止跌緩步回升，今（21）日開高後走揚1.56％至91.4元。三大法人上周轉站多方，反手買超581張，其中外資買超579張、自營商買超2張。

好樂迪第二季合併營收6.82億元，季減9.16％、年增達73.1％，為近4年同期高。營業利益1.42億元，季減34.39％、但較去年同期顯著轉盈，使歸屬母公司稅後淨利1.95億元，季減19.4％、較去年同期大幅轉盈，雙創近5年同期高，每股盈餘2.32元則創同期新高。

累計好樂迪上半年合併營收14.34億元、年增35.91％，營業利益3.58億元、年增達近4.2倍，配合業外收益1.56億元、年增達65.87％助攻，歸屬母公司稅後淨利4.39億元、年增達2.11倍，全數改寫近4年同期高，每股盈餘5.19元則創同期新高。

好樂迪今年營運擺脫疫情干擾，觀察本業獲利「雙率」表現，第二季毛利率52.76％、創近4年同期高，營益率20.82％為僅次於2011年的同期次高。上半年毛利率55.3％創近4年同期高，營益率25.02％一舉改寫同期新高。配合現金減資15％，帶動每股盈餘表現提升。

受惠暑期旺季到來，好樂迪7月自結合併營收2.34億元，月增1.23％、年增18.55％，登近3月高點。累計前7月合併營收16.76億元、年增達33.77％，續創近4年同期高，法人看好第三季旺季營運成長動能升溫。

好樂迪去年4月因租約到期而關閉高雄三多店，目前全台共52家門市。公司持續淘汰老舊門市及設備、推動軟硬體升級計畫，採取小而美策略插旗具發展潛力的新興城市，並以自購方式減少租金成本。同時，以V-MIX品牌發展中高階市場，減少少子化衝擊。

好樂迪認為，今年台灣內需消費動能良好，但少子化及人口老化將制約部分民間消費成長力道。目前疫情逐漸受到控制，公司除持續本業外，並將加快展店速度、朝向多角化經營，目前已在羅東及礁溪購入新點，預期今年營收將較去年成長。