該主權基金的規模高達1.4兆美元，在全球投資有9200家公司股票，相當於所有上市公司股票的1.5%。基金並且在ESG領域的許多問題取得領先地位。

自2021年來，挪威主權基金一直努力，希望其投資的公司的董事會增加女性席位，並考慮設定董事會女性最低30%的目標。

基金的治理與合規長Carine Smith Ihenacho說：「今年我們對企業表示，如果你連一個女董事都沒有，我們將投票反對你。明年我們將繼續這麼做」。

她表示，該基金將如何實施這項計畫的具體細節尚未決定。一個選項是，擴大對更多國家的關注；目前的關注焦點主要集中在美國、歐洲和日本。

該基金也將焦點放在高層的薪資上，並計畫加大壓力，不過具體細節還未定。

至今為止的資料，該基金平均對10家企業CEO的薪酬方案，只對其中一家投下反對票，而在美國的比例正在增加中。

今年該基金首次分析美國年薪超過2000萬美元高管的薪資結構，檢查它們是否有創造長期的股價。

據投票紀錄顯示，該基金否決了可口可樂James Quincey、蘋果庫克(Tim Cook)，和百事可樂Ramon Laguarta的薪酬方案。