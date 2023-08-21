在台灣住了13年的日本網紅「Iku老師」，之前在臉書批評台灣交通病態，若再不改善台灣會繼續爛下去，引來許多人嗆他滾回日本。昨天他參加還路於民大遊行，再次抨擊交通問題，「台灣被說是行人地獄，不覺得丟臉嗎？」提出應該每3到5年更新一次駕照，並強制做出人行道。

Iku老師昨天（20日）在還路於民大遊行中表示，最近被許多台灣人嗆「滾回日本」覺得納悶，難道講實話不行嗎？「台灣交通真的爛得要死」，必須要改善。Iku老師說，台灣的高科技產業、醫療都很棒，唯獨交通落後日本2、30年，日本人口1億2700萬人，交通事故死亡約2700人，台灣只有2300萬人，車禍死亡卻是3000人，超越日本，還被稱為行人地獄，「你們不覺得丟臉嗎？」

Iku老師指出，台灣交通是要根本性的改變，像是每3到5年更新一次駕照，定期測試視力、聽力、判斷力，日本就是這樣做，但台灣到75歲都不用更新駕照，「哇好方便喔？不是，台灣是隨便，所以要更新駕照」。

Iku老師還說，希望台灣可以強制做出人行道，「台灣做人行道還要問里長、居民，日本不需要問，因為國民的安全，需要人行道就是要做」，也坦言被網友罵非常痛苦，但他的小孩生在台灣，「我的這一代沒關係，小朋友的時代一定要改變」，之後也在臉書發文，昨天遊行現場的大雨就像台灣人留下的淚，「我要改變台灣，為了你我的孩子，我會講下去」。