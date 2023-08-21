一名成功大學研究所畢業的男子表示，本以為念到研究所，至少會有工程師的面試邀約，結果竟收到技術員面試邀請讓他超級傻眼，直呼「不知道怎麼吐槽了」，貼文釣出同遭遇的網友安慰，「別難過，我曾收過甕仔雞徵外場打電話給我」，但多數人認為景氣衰退的年代，有科技廠技術員的面試機會已經不錯，不應眼高手低。

原PO昨（20）日於論壇《Dcard》指出，今年從成功大學工程科學研究所畢業， 收到南科科技大廠面試邀約，職務是工程部的技術員。

根據他上傳的截圖來看，工作內容為機台操作、產品檢驗、設備異常問題反應；採四輪二班制，工作2天，休息2天；上班時間是日班是早上7點20分到晚上7點20分、夜班是晚上7點到隔天早上7點20分。職務需求是高中職以上畢業、無經驗可，有半導體經驗者尤佳、身高須達機台操作標準。

原PO感嘆，2年前當工程師的門檻相對低，「什麼阿貓阿狗都可以當工程師，今年畢業真的很悲哀，研究所畢業剩技術員面試邀約，不知要怎麼吐槽了。」

貼文引發同溫層網友回應，「別難過，我104曾收過甕仔雞徵外場打電話給我」、「104都找我拉保險」、「我都接到賣房和搖飲料的」。但也有不少人吐槽，「工科仔有人要就偷笑了，還敢嫌喔」、「現在景氣不好，有工作就該偷笑」、「景氣不好，職缺很少」、「繼續眼高手低」。