人民幣兌美元離岸價21日一度貶值約170個基本點，現報7.3236元。

中國人民銀行21日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日展開人民幣（下同）340億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。21日的操作規模較上日降逾六成，以此計算，公開市場單日淨投放280億元。

路透統計，21日當周逆回購到期總額7,750億元，單日規模依次為60億、2,040億、2,990億、1,680億、980億元。

人民幣中間價貶23個基點 人行逆回購20億
人民幣中間價貶73個基本點 人行逆回購650億
人民幣中間價升15個基點 人行逆回購增至60億
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