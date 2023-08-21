人民幣兌美元離岸價21日一度貶值約170個基本點，現報7.3236元。
中國人民銀行21日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日展開人民幣（下同）340億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。21日的操作規模較上日降逾六成，以此計算，公開市場單日淨投放280億元。
路透統計，21日當周逆回購到期總額7,750億元，單日規模依次為60億、2,040億、2,990億、1,680億、980億元。
人民幣兌美元中間價21日報7.1987元，升值19個基本點。上一交易日中間價7.2006元，上一交易日官方收盤價7.2896元，上日夜盤收報7.2855元。
人民幣兌美元離岸價21日一度貶值約170個基本點，現報7.3236元。
中國人民銀行21日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，21日展開人民幣（下同）340億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。21日的操作規模較上日降逾六成，以此計算，公開市場單日淨投放280億元。
路透統計，21日當周逆回購到期總額7,750億元，單日規模依次為60億、2,040億、2,990億、1,680億、980億元。
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