前台南市議長賴美惠擔任第一屆台南市議員期間，涉嫌詐領助理費232萬5200元被台南地檢署依貪汙罪嫌提起公訴，市議會民進黨團幹事長蔡筱薇雖尊重司法，但也希望現任民代能謹慎處理助理費問題。

蔡筱薇表示，過去的賴前議長勇於承擔面對，2018年已不再參選議員，這是賴前議長在政治責任上的表態；但也希望現任的民意代表能夠謹慎處理助理費問題，每個助理費的簽署，都應認同文件的公開透明，讓大家可以檢視。

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