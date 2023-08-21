民眾黨主席柯文哲20日接受中天新聞專訪時表示，針對兩岸關係的說法，以後強調「特殊」就好，「國與國」就少提一點。對此，立法院民眾黨團總召邱臣遠說，民眾黨主張是「台灣自主，兩岸和平」，兩岸政治立場或許不同，但經濟和文化要持續。

邱臣遠說，柯競選2024總統和民眾黨競選的主張是「台灣自主，兩岸和平」，現在關係不只在兩岸間，而是在美中架構等更大的議題，不管是台海或印太間的地緣政治，甚至到全國經濟，這是牽一髮動全身，而台海也鄰近日本、韓國，無論是經濟層面還是區域安全層面，都要在該原則下推動兩岸互動。

至於是否會有矮化問題，邱臣遠說表示，「台灣自主，兩岸和平」在自由民主底線下，尋求兩岸和平，這部分講得很清楚。

立委張其祿說，兩岸當然是特殊，內政問題就是內政部，國際問題就是外交部，但就是設置了陸委會，當然有特別關係，兩岸有特殊歷史和政治等關係，持續至今，必須有特殊定位，因此才有陸委會、兩岸關係條例，這就是務實處理兩岸問題的態度。

張其祿表示，民進黨政府有本領就把陸委會裁掉，剩下外交部就好，但也不敢，現在不是說要內政化或朝向統一，兩岸當然是特殊關係，要有交流才能往前。