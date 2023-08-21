英媒報導，傳出英國國王查爾斯三世（King Charles III）將與次子哈利王子舉行「和平談判」，時間點可能落在9月17日。若屬實，這將是哈利今年初出版回憶錄《備胎》（Spare）、讓王室、父親「深受傷害」以來，這對父子之間首度私下會面，預計查爾斯將表明，今後不能在公開場合談論家族私事。

英媒報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）將與次子哈利王子舉行「和平談判」。

英國《OK!》雜誌19日引述消息人士指出，薩塞克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）目前正與白金漢宮進行談判，查爾斯與哈利之間的緊張關係可望獲得緩和。

消息人士透露，9月中下旬，哈利與梅根參加完在德國杜塞道夫舉行的「永不屈服運動會」（Invictus Games）閉幕式後，夫妻倆將經由倫敦返回加州，與此同時，查爾斯將在9月中從蘇格蘭高地巴爾莫勒爾（Balmoral）返回倫敦，因此父子倆可能在9月17日舉行「和平談判」。

消息人士表示，查爾斯將於9月20日出訪法國，因此停留倫敦期間將有數日空檔與哈利見面，目前白金漢宮官員正在微調這次會面細節。

消息人士表示，此次和談將是哈利1月出版回憶錄《備胎》以來，這對父子首度進行的私人會面，據悉哈利在《備胎》中的部分言論，特別是劍指卡蜜拉（Camilla）的部分，尤其讓查爾斯「深受傷害」。

「國王深愛他的兒子，但因他的所作所為極度受傷，他會永遠支持他，但會在公開謾罵中劃清界線」，消息人士說：「如果和談成真，國王會非常清楚表明，今後絕對不能在公開場合談論家族私事。」

除此之外，消息人士透露，查爾斯、哈利父子深談時，梅根「非常不可能」在場。

哈利在《備胎》中毫不避諱地將繼母卡蜜拉描述為「危險」及「惡棍」，並回憶了如何懇求查爾斯不要娶她的過程，同時也稱卡蜜拉在「她個人的公關祭壇上犧牲了我」。