Global Mall新北中和合作「日落小物」推Q萌童趣主題展快閃，推韓國文創實用小物。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall桃園A19「茶自點複合式餐飲」百貨首店近期開幕，多樣化複合式選擇，一開幕即吸引家庭客嘗鮮。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

把握開學前最後的暑假時光，百貨商場再推一系列活動吸引大小朋友到訪享受親子時光。Global Mall今年暑假業績自7月起迄今較去年同期增長達20％，因此再加碼祭四大展、美食新櫃。

韓國超人氣「KAKAO FRIENDS」以俏皮的貼圖圈粉無數，即日起至10月2日以「KAKAO FRIENDS夏季限定店」快閃Global Mall新北中和2樓，為新北獨家期間限定，萊恩、春植、桃子與夥伴們化身各式超萌涼夏主題裝扮，陪伴粉絲清涼一夏。一入口即打造兩大沁涼萌系打卡點，不用飛韓國也能拍好拍滿，超過2米長的「KAKAO FRIENDS Swimming Soda City」夏日戲水打卡牆，帶來無比清涼舒暢視覺感。此外，還有超過300項的KAKAO FRIENDS人氣周邊商品供粉絲收藏，同時還設有超值專區，精選商品推優惠6折起。

Global Mall新北中和即日起至8月30日於B2樓層彩虹廣場引進兩大主題展，包括與「哈玩具」合作推出「大人系玩具主題專區」，盒玩、景品公仔種類、品項多元，彷彿享受尋寶般樂趣，還能體驗限量一番刮，1抽650元，有機會獲得布魯斯造型抱枕、厭世壓克力立牌等，最大獎為400％白巧克力版布魯斯。此外還有「棒獸宇宙」巨獸棒極拉限定款、周邊商品與一番賞限定活動，以及多款日本景品公仔包括咒術迴戰、鬼滅之刃等指定商品任選2件優惠1000元；RE-MENT袖珍盒玩系列任選買3送1。

B2樓層另一區則大走「Q萌童趣主題展」，合作「日落小物」打造「HUG抱抱」療癒打卡場景。而新北中和3樓即日起至9月30日則設置「有點市轉角派對」快閃專區，一口氣集結超過十大人氣IP周邊商品，包括好想兔、貓貓蟲咖波、懶散兔與啾先生等各式周邊商品。

響應2023世界客家博覽會今年於桃園盛大舉辦，在青埔區設置10個必逛場館，Global Mall桃園A19、A8祭美食新櫃、超值優惠及多元活動同歡慶，桃園A19推好客三重好康，第一重好康為「贈環球桃園A19 x 2023世界客家博覽會限定飛盤扇」，即日起至10月15日只要於桃園A19的FB粉絲團指定貼文留言分享與客博會展區的合照＋館內指定櫃位任一筆消費金額，或環球會員憑當日館內指定櫃位消費滿500元之發票即可兌換。

第二重好康則為「15家品牌同慶優惠8折起」憑2023世界客家博覽會展覽摺頁，即日起至10月15日可享桃園A19館內近15家指定櫃位包括咖哩樹、初虎韓式小食堂、總裁牛肉麵、全國電子、米特才藝中心等優惠8折起或滿額贈；第三重好康為「週週好客市集活動」即日起至9月17日每週五至週日於2樓戶外廣場舉辦市集活動，設有美食、文創攤位及各式精彩表演，包括爵士鼓、駐唱歌手、劇團表演、交響樂團等，一起暢玩桃園一日遊。

此外Global Mall桃園A19、A8還於近期祭出多個美食新櫃，「茶自點複合式餐飲」百貨首店已於桃園A19的3樓開幕，店裝以藍色、金色打造出網美奢華、舒適寬敞風格，餐點包括熱炒、中式套餐、火鍋、麵食、甜鹹點心到各式飲品，套餐200元起，即日起至8月31日推平日內用消費享珍珠奶茶限量買一送一。而桃園A8則推出伴手禮及飲品新櫃，包括「董師傅手工麻糬」及主打清爽鮮榨水果茶、健康蕎麥茶飲的「七奈竹茶飲」百貨首店近期皆已開幕，豐富現有的美食TOGO帶狀區，滿足商圈居民及旅客、商務客之不同需求。