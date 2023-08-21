距離2024大選不到5個月，新黨台北市議員侯漢廷今宣布參選士林、北投立委選舉，該區選舉增添變數。侯漢廷強調，數月以來許多國民黨籍里長、黨公職勸進參選，他也相信自己才能下架民進黨。不過由於外界謠傳在野分裂，自己會以無黨籍身分參選，並逐步揭發吳思瑤及民進黨種種問題，絕不搞「在野互打」攻擊張斯綱。

侯漢廷強調，去年議員選舉落幕，他實無轉換跑道的意願，但數月以來許多國民黨籍里長、黨公職勸進參選立委，認為他才是最有戰鬥力、服務能力，也最能打敗吳思瑤的人，他也深信自己才能代表士林、北投多數民意，並下架民進黨、造福地方。

針對未來是否會與張斯綱整合？他表示，在未決定參選之前，自己從未等到國民黨來協商與溝通，反而是種種風聲跟謠言先來，這是國民黨內部問題不便多談，但他們心知肚明，也知道為何提名參選人後，仍有地方人士勸進自己參選。

至於張斯綱稱在野競爭是保送民進黨，侯漢廷說，只要投給他就沒有分裂問題，並提到由於外界謠傳他參選造成分裂問題，目前以無黨籍參選，與新黨溝通及程序都已經完畢，也得到支持與祝福。

侯指出，未來會逐一揭發吳思瑤推行種種不利與不對的事情，並展開各式問政說明會，揭發民進黨問題與弊案，且絕不搞「在野互打」不會打張斯綱。

媒體追問，參選後是否會與柯文哲有默契？侯漢廷說，身為無黨籍參選人會爭取所有人士支持。

由於侯漢廷日前與民眾黨議員陳宥丞與黃瀞瑩合拍影片，媒體詢問是否私底下已與民眾黨有一定默契？他表示，本來就認識陳宥丞與黃瀞瑩，也曾經跟很多國民黨朋友合拍影片，所以參選立委後，自己會盡全力爭取大家支持。