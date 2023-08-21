天后李玟（CoCo）被揭生前擔任《中國好聲音》導師，因抗議賽制不公，和節目起爭執，甚至在總決賽遭導演惡整跌倒，李玟的學員王澤鵬、周菲戈昨接力發聲後，楊燦今（21日）則發長文還原錄影真相，稱李玟看起來已走不了路，節目組還是催她快點，甚至拍到李玟時鏡頭就突然變黑白，以及她很多說話的片段都被剪掉。

繼王澤鵬、周菲戈為李玟發聲後，楊燦凌晨則在微博還原錄影現場，表示在錄總決賽時，李玟是由她的經紀團隊攙扶進場，看起來真的已經走不了路了，節目組還是大聲催促「快點快點」，楊燦接著指出：「在錄製《永不失聯的愛》的時候，CoCo老師的鏡頭突然變成黑白色，我也是歷歷在目，為什麼一個如此級別的綜藝，怎麼會恰恰在CoCo老師鏡頭時，變成了黑白色！」

楊燦是第3位為李玟發聲的學員。（圖／楊燦微博）

楊燦形容李玟對節目是100分的認真，常熬夜聽學員唱歌、做編曲、教演唱，但卻遭節目不公平對待，「在整個錄製當中，我參與錄製的鏡頭中，很多老師的片段被剪輯掉！老師在現場說了很多話，都沒有展現在播出當中」。楊燦看李玟和節目起爭執，「也僅僅是她為了她對於音樂最最純粹的堅持與追求，她只是為了所有學員都有公平的機會去參與比賽」。

李玟今年1月曾告訴楊燦，她會有2個大手術，「但是她依舊告訴我，她能撐過去，她一定可以的！」如今李玟卻已離世，楊燦說：「單憑澤鵬和菲戈，我覺得力量是不夠的，我也只是一個普通的人，我只是想大家都知道，老師一直以來都是那個不忘初心的人」。