高雄最近因為強降雨導致水災，引發各界熱議，不少網友更懷念起前高雄市長韓國瑜的政績。Youtube頻道《小馬36歲VlOG韓流再起》近日也發起網路投票，一窺網友對高雄市長的想法，結果相當震撼。

Youtube頻道《小馬36歲VlOG韓流再起》近期發起網路投票，針對「高雄市長哪個最照顧高雄人」的題目，截至今（21日）早11點40分，已經有超過35000人參與。其中有91%網友認為是前高雄市長韓國瑜，僅僅只有9%的人認為是現在高雄市府團隊。

對於韓國瑜過去的政績，網友提到，「韓國瑜市長及韓市府團隊，讓人民最懷念每位都很盡責，路平燈亮水溝通市長最有感」，另有其他民眾表示，「高雄人要出來講句公道話了吧，韓市長做清水溝修道路給人民平安回家的道路，李四川功勞大家知道他工程一流的專業讚」、「韓國瑜照顧高雄清污泥，現在下雨才沒淹水，大雨很快退，感恩，會為民眾著想的好人。我們都愛韓國瑜哦！」、「很懷念韓市長在高雄的那段時間，感覺高雄很熱鬧」、「高雄自做自受，好好享受」、「孫運璿以後唯一敬佩的政治人物。」

不過也有民眾持其他意見，稱「高雄人自己的選擇」、「人數選項太少，正面負面都要投票」、「邁邁市長是高雄市市民的的寶貝！」、「沒有李四川嗎？我只投給李四川」。