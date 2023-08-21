過去客戶在線上申請常需要耗費大量時間手動上傳文件，不僅操作繁瑣，還有驗證資料真實性的風險，現在群益金鼎證券提供的創新舉措，客戶將迎來全新的極簡申請體驗，客戶可直接透過MyData網站快速取得個人所得稅及財產資料，確保了準確性與可靠性。這項革新不僅節省了客戶的寶貴時間和精力，更加強了資料安全性。

群益金鼎證券通過整合MyData服務，不僅提供更便捷的線上申請流程，更確保了客戶的個人數據安全和隱私保護，群益金鼎證券指出，所有與MyData平台間的個人資料傳輸過程以及資料檔案均經過加密保護，並且經過ISO27001、ISO27701資安與隱私標準的第三方透明與客觀稽核，確保符合國際資訊安全標準。

在目前已正式上線的MyData整合服務中，客戶可透過線上申請體驗「極簡、極速、極聰明」的交易額度調整服務，未來，群益金鼎證券將繼續不斷創新，提供更多便利、安全和高效的數據解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求，這項嶄新的整合方案，不僅凝聚了群益金鼎證券對於卓越客戶服務的承諾，同時也展現在數位化轉型的堅定決心。