澄清湖日前溢流是導致817高雄大水元凶？台水公司第七區管理處今（21）日低調回應，僅表示尊重國民黨高市議員鍾易仲的意見，也說會再找議員溝通。台水公司說，當日澄清湖沒有溢流，也持續清淤。

台水公司今天表示，澄清湖有固定清淤，今年至今已經清淤12萬立方公尺。對於鍾易仲提出的校正回歸，台水公司說，此有數位紀錄可以查證。

至於是何種原因導致817高雄大水，台水公司說，此非台水公司的專業，對此不予評論。台水也重申，澄清湖有固定清淤，當天沒有溢流。