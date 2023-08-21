為了避免利率上升影響到經濟成長，日本央行習慣使用購買公債方式來壓低長天期利率。不過，也適時給予更大的利率波動空間，故分別在去年十二月以及今年七月放寬上下限幅度一倍。

匯銀人士認為，如果日本央行減少公債購買量的話，外將視為日本央行可能要停止實施YCC政策的一種表徵。不過，殖利率一旦飆升的話，日本央行勢必要用更多銀彈來買債。

彭博社指出，自7月28日宣布最新政策調整以來，日本央行已兩次無預警大買公債，試圖要干涉市場。根據計算，這兩次為了不讓日本公債殖利率突然大升，付出的代價就是狠砸7000億日圓。

匯市交易員頻頻試探日本央行的容忍點，8月有標竿之稱的日本10年期公債殖利率一度升至0.655%，創2014年以來最高。另外，最新的通膨數據顯示，日本已連續16個月都遠在央行目標值2%以上。因此，日本YCC結束的時間，應該會比原先預估要更早。

分析師認為，日本央行若不再大力買債，可能要把中國大陸經濟成長動力熄火，以及美國利率前景，這兩個因素給考慮進去。還有，澳洲央行突然不再實施YCC，也給日本央行不小的壓力。就算日本公債殖利率被允許的上下波動再加大，為了有效執行YCC，日本央行買債的力道應該也不會變小。