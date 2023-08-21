台北市自5月以來已發生4起道路塌陷，20日遭受豪大雨襲擊後，下午4時42分萬華區昆明街320巷一處建築工地旁又發生小面積道路坍陷。台北市議員要求，路面塌陷已造成附近居民恐慌，市府必須徹底了解原因，並進行全面修繕。北市府回應，平均1年有65件坑洞案件，接下來會請新工處、衛工處和水利處跨單位進行總體健。

萬華區昆明街320巷20日發生第5起路面塌陷，新建工地路面下陷長3公尺、寬2公尺及深度1.5公尺，成因疑似為地基鬆軟遇大雨沖刷，導致土石流失下陷，今日會針對工地周邊地質狀況進行透地雷達探測，據以後續進行補強維護。

當地福音里長蔡岳樺指出，該工地已第2次出包，上次是泥沙堵住下水道，且福音里共有3個建案實施中，唯獨該建案狀況多。

國民黨台北市議員應曉薇質疑，台北市政府要親自了解狀況，不能只聽建商、工地主任說詞，目前雖已灌漿回填天坑，但仍造成里民恐慌。市府須於2日內徹底了解原因，並公開回覆里民，不接受市府、建商的說法，下雨、土質軟就造成路面塌陷。

民進黨台北市議員洪婉臻批評，北市接二連三發生路面塌陷，附近居民也人心惶惶，擔憂波及到住家下方。市府對於道路品質不應該便宜行事、臨時抱佛腳，路面塌陷後就讓局處擔責任，希望市府謹慎以對，路面塌陷動輒人命關天，應該全面檢視修繕，不讓不應該發生的問題一再發生。

台北市政府發言人殷瑋回覆，根據新工處統計，平均1年有65件坑洞案件，市府確實要透過長期巡檢以及對相關問題的重視，才能做好結構性的防堵。以昨日為例，士林區10分鐘降下34釐米的雨水，20、30年的側溝已有裂縫就容易造成沖刷或涵管脫漏，都會進而形成坑洞或塌陷。

他說，市長蔣萬安已下令做總體檢，水利處箱涵總長度共716公里，並非小工程，接下來會請新工處、衛工處和水利處跨單位進行體健，包含新工處統計道路巡查歷史資料，針對重複發生不明原因的坑洞作巡查，沿河側下水位較高的地點，以透地雷達檢測，有風險就先改善，水利處、衛工處則持續做排水箱涵、管涵的巡查和維護。