台積電在日本熊本縣設廠，熊本縣政府試算周邊基礎建設費用10年間共需約1140億日圓（約新台幣254億元）。為確保經費來源，熊本縣政府今向中央提出「緊急要望」。

「緊急要望」是日本地方政府為取得重要政策所需的預算等資源，由知事向中央政府提出的建議和請求。

熊本電視台報導，熊本縣知事蒲島郁夫18日表示，相關基礎建設費用龐大，縣民負擔也會增加，盼中央政府可以提供財政支援，而台積電等半導體相關企業群聚是國家的計畫，必須讓計畫成功。

根據熊本縣的試算，從JR豐肥線興建支線連結熊本機場的鐵路建設約需要410億日圓（約新台幣91億元）。另外為促進半導體相關產業聚集，以及舒緩交通壅塞，目前也計畫興建肥後大津車站的支線。

另外，修整台積電新工廠周邊道路約需300億日圓（約新台幣66億元）；廢水處理場相關地下水道需280億日圓（約新台幣62億元）；工業用水事業約需150億日圓（約新台幣33億元）。

熊本縣為減少工廠使用的地下水量，目前方針是善用菊池市龍門水壩未被使用的水，並興建新的淨水場。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120821